Avengers 5: Wanda sarà il nuovo villain dopo Endgame?

Nelle ultime ore un leak davvero gigantesco avrebbe permesso di capire come funzionerà il filo conduttore tra Avengers: Endgame ed Avengers 5, il prossimo film di rilievo di Marvel Studios che vedremo probabilmente al cinema tra molti, molti anni. Il filo passerà direttamente per le serie TV di Disney+.

Ora, secondo questa indiscrezione e leak il nemico principale di Avengers 5 sarà Wanda Maximoff, cioè Scarlet, cioè la compagna del defunto Visione dai poteri mentali. Ma come potrebbe mai accadere una cosa simile? Ebbene, proprio la scomparsa di Visione avrebbe provato la guerriera, e da questo punto di vista la serie TV WandaVision sarà fondamentale per capire il suo percorso di trasformazione.

Ancora secondo queste indiscrezioni, Wanda sarà un personaggio principale del film Doctor Strange in the Multiverse of Madness, sul quale per il momento aleggia un'atmosfera parecchio cupa (pare che il genere sconfinerà persino nell'horror). Il dopo Avengers: Endgame si prospetta dunque complesso, e WandaVision con le altre serie TV di Disney+ saranno importanti per comprenderlo appieno.