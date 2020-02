Fortnite: Aggiornamento 11.50, server offline per manutenzione programmata di Epic Games

Nel momento in cui scriviamo non riuscirete ad accedere ad alcuna modalità di gioco di Fortnite Capitolo 2: questo perché i server di gioco sono ufficialmente offline. L'Aggiornamento 11.50 di Epic Games sta arrivando, ma prima ci sarà bisogno della solita manutenzione programmata.

A distanza di circa tre settimane dell'ultimo update, l'Aggiornamento 11.50 per Fortnite Capitolo 2 (Battaglia Reale, Salva il Mondo e Modalità Creativa) è finalmente in arrivo. La manutenzione programmata inizia alle 10:00 di questa mattina e proseguirà presumibilmente almeno per un'ora; entro ora di pranzo i server di gioco torneranno di certo online.

Per ora restano avvolte dal mistero le novità dell'Aggiornamento 11.50 di Fortnite Capitolo 2: c'è chi sostiene che il nuovo motore grafico debutterà già oggi, ma sono più credibili dei contenuti pensati ad hoc per prolungare la stagione fino al prossimo 20 febbraio 2020, quando finalmente subentrerà la successiva. Restate con noi per tutte le novità dell'aggiornamento di oggi, comunque.