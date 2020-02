FIFA 20: il pro player Gabriel Llaho entra in Pro2be Esports

Lo scorso anno su FIFA19, il nuovo giocatore del talent lab italiano ha partecipato alla FUT Champions Cup di Singapore posizionandosi in Top 8 su 64 giocatori presenti.

Con l'arrivo di FIFA 20, Gabry ha scelto di spostarsi su console PS4 e ha conquistato attualmente due qualifiche agli eventi live di EA, ovvero la FUT Champions Cup di Bucarest in cui si è classificato tra i primi 16 e alla FUT Champions Cup di Atlanta, in cui è stato eliminato alla prima fase.

Con oltre cinque eventi internazionali all'attivo, Gabry si affida al management di Pro2Be Esports per continuare il suo percorso di crescita nel campo virtuale.



Fabio Battista, Responsabile dell'Area Esports di Pro2Be Esports, ha dichiarato: "Un altro player di spessore ha deciso di essere seguito managerialmente dalla nostra Società. Per noi è sicuramente un attestato di stima al lavoro che stiamo svolgendo in questi anni, che molti ragazzi ormai hanno ben chiaro. Gabry ha solo 19 anni e viene da esperienze internazionali importanti. Siamo sicuri che questo sia solo l'inizio di un percorso che può portarlo molto più in alto. Lavorando sulle sue doti innate e aggiungendo il nostro know-how, soprattutto al di fuori del rettangolo di gioco, ci toglieremo grandi soddisfazioni."



Gabriel Llaho, nuovo acquisto in casa Pro2Be, ha commentato: "Ho fiducia nelle persone con cui ho parlato e dunque è stato facile accettare la proposta. Mi piace molto questo progetto e gli obiettivi che ci siamo posti, sono sicuro che possiamo fare un bel percorso insieme."