Google Chrome 80 disponibile su PC Windows, con due importanti novità

Il web browser targato Google, cioè Google Chrome, si è aggiornato nella notte: la nuova versione, Google Chrome 80, è ora disponibile su PC Windows e sulle principali piattaforme che utilizzate normalmente per navigare in rete. Con almeno due importanti novità da tenere a mente.

La prima novità importante di Google Chrome 80 sono i same-site cookie, anche noti come first-party cookie. Fino ad oggi il vostro web browser permetteva il caricamento e il salvataggio di tutti i cookie di un sito web, senza effettuare distinzioni; ma adesso verranno accettati solo quelli del dominio web che state visitando, evitando tutti quelli delle terze parti. Questo, tra le altre cose, dovrebbe potenziare soprattutto la privacy e la sicurezza degli utenti, e in parte la velocità di navigazione.

Seconda novità importante: ora Google non permetterà più ai siti web di annoiare gli utenti con le notifiche popup: verranno tutte raggruppate e nascoste in un menù a tendina, che in caso potrete consultare. Insomma, vi serve qualche altro motivo per mettere in download Chrome 80 su PC? Per chi mastica un po' di inglese, eccovi un video in cui viene spiegato l'utilizzo e il funzionamento dei cookie.