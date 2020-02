Fortnite: la Skin Valchiria in un cosplay incredibile

Fortnite Capitolo 2, il Battle Royale più famoso al mondo, ha esteso ormai la sua influenza un po' su tutti i settori, compreso quello dominato da cosplay e cosplayer. Oggi vi mostriamo, ad esempio, un'incredibile interpretazione della Skin Valchiria.

La Skin Valchiria è un costume ormai di vecchia data su Fortnite Capitolo 2, debuttò nella lontana Stagione 5: viene proposta di tanto in tanto al prezzo più elevato di tutti, circa 2000 V-buck, cioè 20 euro al cambio. Ora, l'artista e cosplayer datgermia ha realizzato un cosplay davvero eccezionale nella cura dei dettagli e nella sua realizzazione, dedicato alla skin in questione. Chissà se gli sviluppatori di Epic Games lo hanno già notato.

L'accoglienza su Instagram è stata strepitosa, e non poteva essere altrimenti: eccovi l'immagine del cosplay dedicato alla Valchiria di Fortnite Capitolo 2. Le influenze del Night King di Games of Thrones si sono fatte sentire parecchio, è evidente.