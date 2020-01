Instagram e video Boomerang, nuovi effetti speciali su android e iOS

Utilizzate spesso i video Boomerang su Instagram? Allora sarete felici di sapere che sono in arrivo (e per alcuni sono anche già arrivati) dei nuovi effetti speciali; ve ne parliamo più dettagliatamente in questo rapido articolo.

I video Boomerang, prima realizzati tramite applicazione a parte e in seguito integrati in Instagram, consentono di creare un loop con i propri filmati, poi da pubblicate sul social newtork in questione. In queste ore un nuovo aggiornamento per android e iOS ha introdotto nuovi effetti speciali noti come SlowMo, Echo, Duo e Trimming. Più precisamente, SlowMo applica un effetto rallentante al video, Echo un motion blur con scia luminosa, Duo riavvolge il filmato con grafica digitalizzata, Trimming infine permette di modificare a piacimento la durate del video Boomerang registrato.

L'update arriverà lato server per tutti i dispositivi citati, quindi controllate puntualmente la vostra App di Instagram. Ed eccovi un video con le novità di cui vi abbiamo appena parlato.

🐢 SlowMo

🗣 Echo

👯‍♀️ Duo



Boomerang has new creative twists that'll make you say yaaassssss. Try them all out today. pic.twitter.com/wp0A71RefL — Instagram (@instagram) January 10, 2020