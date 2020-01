Oscar 2020: tutte le nomination

Le nomination degli Oscar 2020, ovvero le candidature ai più importanti e celebri riconoscimenti per quanto riguarda il mondo del cinema, sono state annunciate oggi in tutte le varie categorie previste.



Gli Oscar 2020 hanno raggiunto la 92ª edizione ma hanno mantenuto la loro struttura storica: si tratta di premi scelti e assegnati dalla Academy of Motion Picture Arts and Sciences (non per nulla chiamati anche Academy Awards ufficialmente) che riunisce circa ottomila professionisti del cinema in vari settori, tra registi, attori e tutti coloro che fanno parte della produzione.



La vera e propria "notte degli Oscar", ovvero la data ufficiale della cerimonia durante la quale verranno eletti, annunciati e premiati i vari vincitori, si terrà la notte del 10 febbraio, a partire dalle ore 0:30 italiane.



Tra le maggiori conoscenze di queste pagine troviamo Joker, di cui abbiamo parlato spesso, candidato come Miglior Film e con Joaquin Phoenix come possibile Miglior Attore, ma anche il leggendario Martin Scorsese candidato alla Miglior Regia con The Irishman, di cui abbiamo parlato spesso anche in seguito alla nota polemica con i film Marvel. Anche Toy Story 4 risulta candidato come Miglior Film d'Animazione e Miglior Canzone.