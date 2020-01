Joker, Joaquin Phoenix e Martin Sheen sono stati arrestati ad una manifestazione ambientalista

Joaquin Phoenix, l'attore ultimamente famoso per Joker, e Martin Sheen, una delle leggende di Hollywood, sono stati arrestati nelle ultime ore a Washington durante una protesta ambientalista. Organizzata da Jane Fonda, altra leggenda dello starbiz.



La protesta organizzata dalla Fonda si chiama "Fire Drill Fridays" e si tiene ogni venerdì da alcune settimane a questa parte. Lo scopo è sensibilizzare l'opinione pubblica su temi ambientali. A questi eventi partecipano diverse star, tra le quali troviamo anche Joaquin Phoenix, ultimamente famoso per Joker, e Martin Sheen, celebre per un gran numero di film, tra i quali The Departed.



I due, infatti, non avrebbero abbandonato le loro posizioni nonostante le minacce della polizia. Per questo motivo Sheen, democratico convinto, e Joaquin Phoenix, divenuto vegano per aiutare l'ambiente, sono stati arrestati nonostante il loro status di star.



Ottenendo, forse, il risultato sperato: che tutti parlino di questa iniziativa per l'ambiente.



Joaquin Phoenix being led away at the capitol steps by the police at The Fire Drill Friday Protest today pic.twitter.com/oPkV5LWeA2 — Joaquin Phoenix Updates (@DailyJoaquin) January 10, 2020