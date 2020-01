CES 2020, il sistema da gaming MSI che punta sull’interfaccia uomo-macchina

Case robotico, caratteristiche elevate e schermi OLED a sorpresa

Negli ultimi tempi abbiamo visto tutte le compagnie che lavorano in ambito gaming impegnate a realizzare software sempre più intuitivi, dalle suite per la taratura dell'hardware a veri e propri gaming center, per certi versi vicini all'interfaccia delle console moderne. D'altronde, in un momento in cui i PC da gioco vanno alla grande vantando un trend inverso rispetto al mercato dei computer in generale, è importante cercare di convincere anche gli indecisi, quelli che preferiscono premere il singolo tasto per giocare. Così facendo si sacrificano peculiarità importanti del PC ed eccoci quindi di fronte ai primo due dispositivi con ambizioni HMI di MSI. L'accoppiata tra MEG Aegis Ti5 e MEG 381CQR non è di certo di quelle destinate a costare poco. Escludendo per il momento il discorso HMI, da una parte abbiamo un preassemblato che monta fino al Core i9, per ora di nona generazione ma sicuramente di decima non appena questa sarà disponibile, e prevede anche un'opzione con GeForce RTX 2081 Ti. Supporta inoltre fino a 128GB di memoria a 2666MHz, destinati a diventare a 2999MHz con il cambio di processori, e può arrivare a ben 3 SSD M.2, ovviamente PCIe 3.0, che confluiscono nella connettività insieme agli alloggiamenti per due dischi da 2,5 pollici e uno da 3,2 pollici. Riesce quindi a offrire opzioni in ogni ambito nonostante le dimensioni contenute, garantendo anche una porta LAN da 2.5GB, oltre a quella da 1GB, e connettività WiFi 6. Si accontenta invece sul piano dell'alimentatore, montando un 650W SFX che risulta sufficiente a dare vita al sistema, ma di certo non esalta in relazione al tipo di configurazione. L'esterno invece si fa notare, a forma di drone futuristico, con la base che ricorda una ruota mentre la parte alta che si allarga e si allunga a mimare una testa di cui la manopola HMI diventa occhio futuristico e i porta cuffie laterali, una volta aperti, due antenne. Accentra quindi l'attenzione, complice lo schermo OLED, ma deve comunque dividersela con le varie strisce RGB che sottolineano le particolarità del case rinforzando il un design che in certi aspetti risulta elegante, ma in altri lascia trasparire un'identità fortemente orientata al gaming, a differenza di quanto accade con la linea Prestige.