Fortnite: Anfibio Acquatico e l'Avviatore nel negozio del 4 febbraio 2020

Siete pronti al nuovo negozio di Fortnite Capitolo 2? Ora che le Skin a tema NFL e Super Bowl 2020 sono finalmente sparite, tornano alcuni contenuti degli scorsi mesi discretamente originali. Vediamo tutti i dettagli da Epic Games.

Nel negozio di Fortnite Capitolo 2 di oggi troverete Anfibio Acquatico, una skin leggendaria dal prezzo fissato a 2000 V-buck, circa 20 euro al cambio. Si tratta di uno dei costumi originali del gioco di Epic Games, ora con tre stili aggiuntivi liberamente selezionabili. Torna nel negozio anche L'Avviatore (più recente), proposto al prezzo di 1500 V-buck, circa 15 euro al cambio. I balletti in evidenza oggi sono Baraonda, Vecchia Scuola e Pizza Party; non si segnalano per il momento contenuti inediti.

Qui di seguito vi riportiamo tutti i contenuti del negozio di Fortnite Capitolo 2 di oggi, 4 febbraio 2020, con rispettivi prezzi. Dell'Aggiornamento 11.50 si sono perse le tracce, così come degli eventi di fine stagione promessi da Epic Games.

Anfibio Acquatico (Costume) - 2000 V-buck

L'Avviatore (Costume) - 1500 V-buck

Luci della Ribalta (Costume) - 1200 V-buck

Fiore del sogno (Costume) - 1500 V-buck

Scout (Costume) - 800 V-buck

Baraonda (Emote) - 500 V-buck

Spezzaalberi (Strumento raccolta) - 800 V-buck

Vecchia scuola (Emote) - 500 V-buck

Pizza Party (Emote) - 200 V-buck