Fortnite: Aggiornamento 11.50 in arrivo la prossima settimana?

Sono passati ormai diversi giorni dall'ultimo aggiornamento per Fortnite Capitolo 2, relativamente alle modalità di gioco Battaglia Reale, Salva il Mondo e Modalità Creativa. Con l'estensione della stagione in corso fino al prossimo 20 febbraio 2020, sono già molti i giocatori del Battle Royale a chiedersi: quando arriverà il prossimo aggiornamento?

Il prossimo update di Fortnite Capitolo 2 sarà l'Aggiornamento 11.50, ed Epic Games potrebbe pubblicarlo la prossima settimana, quella del 27 gennaio 2020. Questo perché nei file di gioco mancano gli ultimi contenuti necessari per coprire il periodo che va da questi giorni al 20 febbraio 2020, data di conclusione della Stagione 1 e di inizio della Stagione 2 del Capitolo 2. I giorni più probabili per l'aggiornamento, come sempre, sono questo mercoledì 29 gennaio 2020 o al più tardi giovedì 30 gennaio 2020.

Difficilmente Epic Games passerà alla settimana del 3 febbraio 2020 per il prossimo Aggiornamento 11.50, anche perché diversi bug e glitch di gioco attendono ancora di essere corretti. Sappiamo inoltre che, prima delle conclusione della stagione in corso, arriveranno nuovi eventi settimanali e nuove sfide. Vi aggiorneremo non appena gli sviluppatori confermeranno la data di lancio dell'update.