Nintendo: Reggie Fils-Aime e "My Body is Ready", ecco la storia dietro alla frase diventata meme

Reggie Fils-Aime, ex-presidente di Nintendo of America, è rimasto nei cuori di milioni di persone anche per la sua celebre frase "My Body is Ready", fatidicamente pronunciata nel corso della presentazione di Wii Fit e diventata in breve un vero e proprio meme planetario, i cui retroscena sono stati illustrati dallo stesso Fils-Aime nel podcast Present Value.



L'ex-presidente di Nintendo ha spiegato come non fosse certo sua intenzione far diventare celebre quella frase, tantomeno diventare un meme che lo vede protagonista delle situazioni più assurde, ma che questo ha avuto anche degli influssi positivi.



"Diventare un meme significa che, sia che mi trovi qui in un campus o al negozio di alimentari, la gente mi riconosce e sorride e c'è chi mi dice quanto ama Nintendo e quanto apprezzino cosa ho fatto. Diventare un meme non è mai stato pianificato, non certo con quella frase del 2004, non con quelle fatidiche parole che ho detto la prima volta che sono salito sulla Wii Balance Board. Non era certo previsto che diventassi protagonista di video in cui sparo laser dagli occhi, se andate in qualsiasi sito internet dove si possono scaricare meme e condividerli su social e Instagram, non so come sia adesso, ma l'ultima volta che ho visto c'erano circa 100 meme differenti con me che faccio varie cose"



Tutto questo non è stato pianificato ma è un risvolto positivo, che avviene perché, secondo Fils-Aime, "Nintendo si trova nell'ambito dell'intrattenimento, facciamo sorridere la gente e siamo fortunati ad avere questa esposizione".



Per quanto riguarda la storia della frase, sembra che di mezzo ci sia stato - tanto per cambiare - lo zampino di Shigeru Miyamoto, anche se non in maniera voluta in questo caso: a quanto pare, è emersa durante le prove della presentazione di Wii Fit e della Wii Balance Board, con protagonisti lo stesso Reggie Fils-Aime, Shigeru Miyamoto e il suo traduttore Bill Trinen. Fils-Aime ha spiegato che si ritrovava a dire sempre le stesse cose in maniera un po' monotona, almeno fino alla frase casuale giunta l'ennesima volta che provava la sua salita sopra la Wii Balance Board:



Dopo un po' di prove, mi ritrovai a dire My Body is Ready e quella fu la prima volta in cui sono riuscito effettivamente a far ridere Miyamoto, pensava veramente che fosse una frase divertente. Allora mi sono detto hey, forse abbiamo un vincitore. Continuammo poi le prove e proseguii dicendo diverse cose ma nessuno sapeva cosa avrei detto precisamente alla presentazione. E alla fine eccoci qua"