Fortnite x Birds of Prey: Skin di Harley Quinn in arrivo?

Molto presto gli sviluppatori di Epic Games potrebbero proporre su Fortnite Capitolo 2 (e su Fortnite Battaglia Reale nello specifico) dei contenuti dedicati ad Harley Quinn e al suo film in arrivo, Birds of Prey. Curiosi di saperne di più? Vediamo le informazioni attualmente note.

Warner Bros Picture ha pubblicato su Twitter un'immagine dedicata al film in uscita nei prossimi giorni, Birds of Prey. A questo punto, la pagina ufficiale di Fortnite Capitolo 2 è arrivata a commentare, tramite gli sviluppatori di Epic Games, scrivendo "Ci vediamo presto, Harley". Non pare servano ulteriori conferme: Fortnite Battaglia Reale accoglierà presto un nuovo evento dedicato proprio al film e ad Harley Quinn. Assisteremo al ritorno di Gotham City? Più probabilmente si tratterà di oggetti cosmetici esclusivi.

Skin di Batman e Catwoman sono già presenti su Fortnite Capitolo 2, e il nuovo film rappresenta un'occasione perfetta per l'arrivo della Skin di Harley Quinn a fare loro compagnia. Vi aggiorneremo non appena ne sapremo di più: di certo questi file di gioco approderanno con l'Aggiornamento 11.50, solo una volta conclusosi il Capodanno Cinese 2020.