Dragon Ball Z: Kakarot, Bonyu in un disegno di Toyotaro

Toyotaro ha sempre mostrato un notevole rispetto nei confronti di Akira Toriyama, il mangaka creatore del franchise Dragon Ball. Il suo ultimo tributo consiste in un disegno di Bonyu, il nuovo personaggio creato dal maestro in occasione del lancio sul mercato di Dragon Ball Z: Kakarot.

Bonyu è un ex membro della Squadra Ginew, dalla quale venne cacciata perché non in grado di soddisfare gli standard nei balletti e pose bizzarre del team. Toriyama ha creato il personaggio, presente in Dragon Ball Z: Kakarot, e di recente Toyotaro ha reso omaggio ad entrambi con una bella illustrazione, che vi riportiamo poco più avanti in calce a questo articolo. Lo stile di Toyotaro, come noterete, è immediatamente riconoscibile nel disegno.

La recensione di Dragon Ball Z: Kakarot nel momento in cui scriviamo è già disponibile sulle nostre pagine, è ha convinto (con qualche riserva) il buon Christian Colli. "Se partiamo dal semplice presupposto che Dragon Ball Z: Kakarot è un gioco d'azione con elementi GDR che ripercorre la storia dell'anime dall'inizio alla fine, allora possiamo dire che CyberConnect2 ha centrato il bersaglio. Come abbiamo visto nella recensione, non è un titolo perfetto e ci sono varie spigolosità che andrebbero limate in un eventuale revisione, che potrebbe essere un sequel ispirato a Dragon Ball Super o un prequel incentrato sulle avventure di Goku bambino, ma è innegabile che ci troviamo di fronte a un prodotto realizzato con un affetto immenso nei confronti dell'opera di Akira Toriyama".

Toyotarō drew Bonyu this month.



"Bonyu, a character that appears in the game 'Kakarot' which is on sale now"#DBZKakarot pic.twitter.com/3aFcVgTZjx — 🍌 SUPER クロニクル (@DBSChronicles) January 21, 2020