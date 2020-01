Nutaku, la piattaforma di videogiochi per adulti, ha più di 45 milioni di utenti registrati

La piattaforma di videogiochi per adulti Nutaku ha più di 45 milioni di utenti registrati. Il dato è emerso da un'infografica pubblicata per festeggiare il quinto anniversario del marchio, di cui si parla poco ma che in realtà sembra rappresentare una realtà floridissima.



Attualmente Nutaku conta più di 400 giochi, per più di 128 milioni di visite mensili. Le giocatrici registrate sono in totale 13 milioni, mentre la sezione LGBTQ+ conta 2 milioni di visitatori unici complessivi.



I giochi più popolari sono Kamihime PROJECT R con 5.600.000 giocatori, seguito da Booty Calls con 5.200.000 giocatori e da FAP CEO coon 5.000.000 giocatori. In totale gli utenti hanno speso 59.217.161 ore su Nutaku, che equivalgono a guardare 296.000 le serie Dragon Ball Z e Sailor Moon. Il genere che va per la maggiore è quello dei simulatori di appuntamenti, seguito dagli action adventure e dai giochi di ruolo.



A essere particolarmente interessante è anche un altro dato: attualmente il 60% dei giocatori accede a Nutaku da apparecchi mobile. Pensate che nel 2016, appena un anno dopo del lancio, gli utenti mobile erano solo l'1% del totale. Come cambiano i tempi.



Infografica cinque anni di Nutaku