Amazon, offerte e sconti videogiochi e informatica del 25/1/2020

Le offerte Amazon di oggi sono giusto un paio, ma sono senza dubbio interessanti garantendo sconti corposi su dispositivi già convenienti come il monitor ACER Nitro VG240Y, dotato anche di altoparlanti, e le cuffie da gioco Turtle Beach Recon 150, nonostante il prezzo dotate di microfono rimovibile e jack da 3,5mm con splitter.



Amazon Prime, disponibile anche in prova gratuita, è uno di questi e garantisce anche la fruizione di Music Unlimited, Kindle Unlimited e Prime Video, il servizio streaming in continua crescita di Amazon. Prime Student, invece, permette di accedere ad Amazon Prime per 90 giorni, grazie alla sponsorizzazione di Microsoft Surface. Comprende inoltre uno sconto sull'abbonamento annuale al servizio che passa da 36 a 18 euro per un massimo di 4 anni o fino alla laurea.