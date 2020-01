TIM Supreme New: da lunedì arriva TIM Star 20GB, i dettagli

Come segnalato dai colleghi di mondomobileweb, a partire dalla giornata di lunedì 27 gennaio 2020 TIM Supreme New permetterà ai propri utenti di attivare l'opzione aggiuntiva TIM Star 20GB. Vi forniamo tutti i dettagli del caso in questo rapido articolo.

TIM Star 20GB permetterà di ottenere, al prezzo di 2 euro mensili, 20 GIGA di internet aggiuntivi, come lasciava intendere il nome del resto. Questa opzione potrà essere attivata solo dai clienti TIM in possesso dell'offerta TIM Supreme New con SIM Limited Edition, che al prezzo di 5,99 euro mensili offre già minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali fissi e mobile, SMS altrettanto illimitati e 50GB di internet. 50GB che a questo punto, per chi lo vorrà, passeranno a 70GB con l'aggiunta di due euro.

Non è tutto: TIM Star 20GB includerà al suo interno anche i servizi LoSai, ChiamaOra e il Piano Base TIM Base e Chat. Rientreranno tutti gratuitamente all'interno del pacchetto da due euro; di recente vi ricordiamo la polemica delle ricariche speciali, che ha coinvolto un po' tutti gli operatori nel settore eccetto iliad, e la nuova multa dell'AGCOM da 2 milioni di euro per gli operatori storici italiani.