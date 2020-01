YouTuber JayStation accusato di aver inscenato la morte della fidanzata

Il 22 gennaio 2020 il popolare youtuber JayStation ha pubblicato un video su YouTube dal titolo "My Girlfriend Alexia has died... *Rest in Paradise*." (trad. Alexia, la mia ragazza, è morta. Riposa in paradiso.) in cui fingendo una grande pena dava l'annuncio della morte della sua fidanzata Alexia, spesso con lui nei video, per colpa di un autista ubriaco che l'aveva investita.



Ovviamente i fan hanno iniziato a esprimergli il loro più sentito cordoglio, mostrandosi davvero colpiti dalla notizia... se non che, sul suo altro canale è stato pubblicato immediatamente dopo un video dal titolo "LIE DETECTOR TEST TURNS INTO REAL BREAKUP!! (CHALLENGE)" con... Alexia. JayStation lo ha giustificato dicendo che era stato preparato tempo prima e che aveva altri video con lei che sarebbero stati pubblicati, ma i fan non hanno trovato di buon gusto farlo subito dopo l'annuncio della sua morte.



Fin qui però nessuno aveva sospettato che stesse mentendo. JayStation ha infatti continuato con la messa in scena, andando addirittura a fare visita, sempre in video, al punto dove affermava che Alexia era stata investita, dove nel frattempo era stato eretto un crocifisso, ed erano stati posti dei fiori e delle foto della ragazza. Vista la strana situazione, lo youtuber OrdinaryGamers ha deciso di controllare cosa fosse effettivamente accaduto e ha contattato i dipartimenti di polizia di Toronto e Ottawa (JayStation vive da quelle parti), scoprendo che lo youtuber aveva inventato tutto. A quel punto è scoppiata la polemica e, capitanato da KEEM di Drama Alert, un nutrito gruppo di utenti ha chiesto il ban di JayStation da YouTube, accusandolo di aver inscenato la morte di Alexia.



Che dire? Chissà se come successo a tanti altri youtuber JayStation uscirà pulito da tanto squallore. In fondo il pubblico si indigna, ma poi dimentica in fretta. Basta vedere il successo di personaggi come Logan Paul per rendersene conto.

Jaystation is lying about his dead girlfriend. I've spent the entire night browsing and checking with police dept in Toronto and Ottawa.



No police reports, no local news agencies and worst of all no family is confirming.



I'm done with YouTube. I'm dumb for feeling sorry... — SomeOrdinaryGamers (@OrdinaryGamers) January 23, 2020