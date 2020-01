One Piece, capitolo 969 del manga: prime anticipazioni

Manca pochissimo alla pubblicazione (anche online) del capitolo 969 del manga di One Piece, e in questo rapido articolo vi informeremo circa le principali anticipazioni degne di nota del prossimo appuntamento con l'opera di Eiichiro Oda. Non leggete oltre dunque, se temete eventuali spoiler.

Nel Capitolo 969 del manga di One Piece Kozuki Oden è finalmente tornato sull'isola di Wano, dove ha scoperto che Orochi ha preso il potere per mano di Kaido. Avevamo lasciato il manga con lo scontro Oden VS Orochi: a quanto pare Oden perderà, perché lo fermerà un sottoposto di Orochi in possesso del frutto Bari Bari (quello che anni dopo sarebbe passato ad Orso Bartholomew). A quanto pare, Oden verrà imprigionato e la vecchia con il frutto del diavolo in grado di copiare l'aspetto delle persone (Mimo Mimo) prenderà il suo posto.

Per anni, dunque, Orochi e Kaido continueranno a mantenere il potere a Wano, senza che Oden possa fare altro che giurare vendetta. Nel frattempo l'eroe apprenderà anche della scomparsa di Gol D. Roger, il Re dei Pirati suo compagno di tante avventure. Vi aggiorneremo non appena il capitolo sarà disponibile: il flashback dedicato all'Arco Narrativo di Wano è ormai vicino alla sua conclusione.