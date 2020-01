One Piece: Oden VS Orochi nel capitolo 968 del manga

Il capitolo 968 del manga di One Piece è finalmente disponibile per la lettura, anche online gratuitamente e legalmente sul sito web di Manga Plus (trovate il link nel campo Fonte di questo articolo). Tutto è pronto per uno scontro che i lettori dell'opera di Eiichiro Oda attendevano da tempo: Kozuki Oden VS Orochi. Ma non leggete oltre se temete eventuali spoiler o anticipazioni di sorta.

Dopo tanti viaggi nei mari del mondo di One Piece, prima in compagnia di Barbabianca e poi di Gol D. Roger, Oden è finalmente tornato dalla sua Wano, l'isola natia. Ma qui ovviamente ha scoperto con orrore che Orochi è diventato lo shogun, e che per di più è appoggiato da un essere mostruoso molto potente: Kaido dei Quattro Imperatori. Dopo aver scoperto che Toki è stata ferita per proteggere i figli, Oden ha deciso di affrontare a viso aperto Orochi, ed è qui che si è concluso il nuovo capitolo del manga.

Nel prossimo capitolo del manga di One Piece è molto probabile che Kozuki Oden debba affrontare nientemeno che Kaido dei Quattro Imperatori - e probabilmente morire, dato che sappiamo che nell'epoca di Rufy Cappello di Paglia non è più presente a Wano. Il prossimo capitolo quindi potrebbe anche essere l'ultimo del lunghissimo e corposo flashback dedicato all'arco narrativo di Eiichiro Oda, ma vi terremo aggiornati. Di certo prima Oden VS Orochi, poi Oden VS Kaido offriranno molto materiale interessante all'intera opera.