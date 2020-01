One Piece: Arco Narrativo di Wano pronto al secondo atto nell'anime

I nuovi episodi dell'anime di One Piece continuano ad essere trasmessi a cadenza settimanale, almeno in Giappone. Tutto è pronto, nel dettaglio, per l'inizio del secondo atto dell'Arco Narrativo di Wano (che a quanto sappiamo dovrebbe essere articolato in tre atti in totale). Lo conferma l'anteprima dell'episodio 918.

Attenzione a spoiler e anticipazioni, che saranno necessariamente presenti da qui in poi per tutti coloro che non abbiano letto almeno il manga di Eiichiro Oda. Con l'episodio 918 dell'anime di One Piece avrà inizio il secondo atto dell'arco narrativo di Wano, tutto è ormai confermato dal breve video che riportiamo poco più avanti. Il titolo dell'episodio sarà (traduzione nostra): "Si comincia! L'operazione speciale per abbattere Kaido!" Kaido domina infatti l'intero paese, grazie ai pirati delle Cento Bestie e ai suoi enormi poteri; dopotutto è un membro dei Quattro Imperatori.

Ad oggi lo scontro finale tra Rufy e Kaido non è stato mostrato neppure nel manga, dunque difficilmente potremmo prevedere cosa accadrà in seguito. Ad ogni modo l'arco narrativo di Wano si farà sempre più interessante, e sarà di vitale importanza (a detta di Eiichiro Oda) anche per comprendere il finale di One Piece.