Black Widow, i Funko Pop ufficiali del film si mostrano in un'immagine

Manca ancora un bel po' all'arrivo nelle sale italiane del prossimo film targato Marvel Studios: parliamo naturalmente di Black Widow, lungometraggio prequel di Avengers: Endgame dedicato alla Vedova Nera. Ma intanto la società Funko si porta avanti con il lavoro.

Nelle ultime ore, Funko ha mostrato al mondo i Funko Pop ufficiali di Black Widow: si tratta delle nuove statuine che verranno commercializzate proprio nel periodo in cui il film raggiungerà i cinema di tutto il mondo. Ve li mostriamo tutti quanti in questa immagine d'anteprima, che trovate poco più avanti in calce all'articolo: ci sono due versioni della Vedova Nera (Natasha Romanoff), un Funko per Yelena, altre due figure per Taskmaster (con l'arco e con lo scudo), infine Red Guardian, personaggio inedito.

Non è da escludere che poi, nei mesi successivi all'arrivo di Black Widow nelle sale di tutto il mondo, Funko e Marvel Studios possano annunciare ulteriori Funko Pop da collezione: è accaduto praticamente sempre negli ultimi anni. Vi terremo aggiornati.