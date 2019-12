Deadpool 3 confermato da Ryan Reynolds, in lavorazione nei Marvel Studios

Deadpool 3 è stato confermato da Ryan Reynolds: l'attore canadese ha detto che il film è in lavorazione presso i Marvel Studios.



"Sì, stiamo lavorando a Deadpool 3 proprio in questo momento con l'intero team", ha detto Reynolds, ospite della trasmissione Live With Kelly and Ryan.



"Ora facciamo parte dei Marvel Studios, il che significa che tutto d'un tratto ci troviamo al top ed è strano a pensarci", ha continuato l'attore. "Però sì, stiamo lavorando al film."



Con incassi pari a quasi 800 milioni di dollari per ognuno dei due capitoli, è chiaro che Disney non avrebbe tenuto Deadpool fermo ai box per troppo tempo.