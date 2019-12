PS5, il ray tracing non verrà gestito dall'hardware AMD?

PS5 includerà il supporto al ray tracing, ma secondo un leak tale feature non verrà gestita dall'hardware AMD, bensì da una componentistica differente.



La notizia arriva da Komachi Ensaka, un leaker piuttosto noto, che ha pubblicato su Twitter dei riferimenti ad alcuni chip con nome in codice Sparkman, Arden, Oberon e Ariel: i primi due sembra siano legati a Xbox Series X, gli altri a PlayStation 5.



Il punto è che per Sparkman e Arden si parla di compatibilità con ray tracing e variable rate shading, mentre per Oberon e Ariel no. Se ciò fosse vero, significherebbe che la console Sony dovrà utilizzare altri componenti per offrire quel tipo di tecnologia.



Sicuramente ne sapremo di più nei prossimi mesi, quando PS5 verrà presentata ufficialmente.





I can confirm @KOMACHI_ENSAKA's findings there.



As far as that source goes, both Sparkman & Arden have RT & VRS mentioned, Oberon & Ariel don't — _rogame (@_rogame) December 27, 2019