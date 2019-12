One Piece: Pirate Warriors 4, il trailer di Crocodile da Bandai Namco

One Piece: Pirate Warriors 4 si mostra nuovamente in video con il nuovo trailer dedicato a Crocodile, uno dei personaggi disponibili nel gioco.



Tra le figure più rilevanti della serie One Piece, Crocodile è il capo della Baroque Works, un'organizzazione criminale determinata a controllare il regno di Alabasta, e nel corso della saga si scontra più volte con Monkey D. Rufy.



Come tanti personaggi del manga, anch'egli possiede i poteri del Frutto del Diavolo, in questo caso il Sand Sand: può trasformare il suo corpo in sabbia e controllare questo elemento a piacimento.



In One Piece: Pirate Warriors 4 queste sue abilità si traducono in mosse dalla potenza straordinaria, in grado di sbaragliare decine e decine di nemici contemporaneamente.