One Piece: Pirate Warriors 4, c'è Monkey D. Rufy nel nuovo trailer

One Piece: Pirate Warriors 4 si mostra con un nuovo trailer che ha per protagonista Monkey D. Rufy, il guerriero gommoso al centro degli eventi della serie creata da Eiichiro Oda.



"Riconoscibile dall'iconico cappello di paglia donatogli dal pirata Shanks il Rosso quand'era ragazzino, Rufy sogna di conquistare la Grande Rotta per diventare il Re dei Pirati... e non lascierà che nulla lo fermi!", recita la sinossi ufficiale di questo video di One Piece: Pirate Warriors 4.



Nuovo capitolo della serie action in stile Musou, il gioco ci vedrà vestire i panni dei più celebri personaggi dell'anime di One Piece e affrontare migliaia di nemici, sbaragliandoli a colpi di combo e mosse speciali.



One Piece: Pirate Warriors 4 sarà disponibile a partire dal 27 marzo 2020 su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.