Fallout 76, un hack consente di rubare tutti gli oggetti nell'inventario

Fallout 76 è vittima dell'ennesimo problema: a quanto pare esiste un hack che consente di rubare tutti gli oggetti presenti nell'inventario di un giocatore che si trova sui server pubblici.



Nello specifico, un hacker può impossessarsi delle vostre armi, dell'armatura e di qualsiasi altra risorsa in vostro possesso collocata nell'inventario, con la sola esclusione dei tappi, del denaro e dell'accesso alle varie location della mappa di Fallout 76.



Purtroppo al momento l'unica possibile soluzione al problema è quella di evitare i server pubblici e optare per quelli privati, cosa che tuttavia è possibile fare solo mettendosi d'accordo con qualcuno in possesso di un abbonamento a Fallout 1st.



Bethesda è al corrente della questione e sta lavorando per risolverla, ma non sono state fornite indicazioni circa i possibili tempi d'attesa.