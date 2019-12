Senua's Saga: Hellblade 2, esclusiva Xbox e PC confermata da Microsoft

Senua's Saga: Hellblade 2 sarà disponibile in esclusiva su PC e Xbox: lo ha confermato Aaron Greenberg, general manager della divisione Xbox Game Marketing presso Microsoft.



Nel rispondere a un suo follower su Twitter, Greenberg ha dunque chiarito non solo che Senua's Saga: Hellblade II manterrà le caratteristiche di esclusività attuate finora nell'ambito delle piattaforme Microsoft, ma anche che non approderà su PS5.



L'uscita del primo episodio della serie, Hellblade: Senua's Sacrifice, anche sulla console Sony dipendeva infatti dalla natura indipendente di Ninja Theory, che però nel frattempo è stata acquisita dalla casa di Redmond diventando uno studio first party.



Nessuna informazione, invece, sulla data di pubblicazione: sappiamo che Xbox Series X arriverà nei negozi verso la fine del 2020, ma non è chiaro se Senua's Saga: Hellblade 2 sarà uno dei titoli di lancio per la nuova console.