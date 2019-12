Dragon Ball Z: Kakarot, nuove immagini con Gohan, Goten, Trunks e Androide 18

Dragon Ball Z: Kakarot si mostra con alcune nuove immagini che hanno per protagonisti Gohan, Goten, Trunks e Androide 18.



A quanto pare, gli scatti provengono da una fase della campagna di Dragon Ball Z: Kakarot in cui controlliamo il figlio maggiore di Goku ed è possibile ottenere il supporto degli altri tre combattenti, che in tal modo si sbloccano.



Non è chiaro se i combattimenti che si vedono negli screenshot sono legati alla saga di Majin Bu, ma la cosa è più che probabile considerando l'età dei personaggi.



Dragon Ball Z: Kakarot sarà disponibile a partire dal 17 gennaio 2020 nelle versioni PC, PlayStation 4 e Xbox One.