The Witcher serie Netflix: Henry Cavill, Anya Chalotra e Freya Allan parlano dell'ambientazione

The Witcher, la serie prodotta da Netflix, torna a mostrarsi in video con un interessante videodiario dedicato all'ambientazione dello show.



Gli attori Henry Cavill, Anya Chalotra e Freya Allan descrivono a loro modo l'affascinante mondo di The Witcher, scendendo nel dettaglio delle fazioni in campo e delle loro peculiarità.



Non manca ovviamente un focus sui personaggi, in primis il protagonista, Geralt di Rivia, e le due figure femminili interpretate appunto dalla Chalotra e dalla Allan, ovverosia Yennefer di Vengerberg e Ciri.



The Witcher è disponibile per la visione in streaming su Netflix. La prima stagione della serie è composta da otto episodi, la seconda stagione è già stata confermata.