Death Stranding: armi, carico e fatica in tre nuovi video

Death Stranding torna a mostrarsi in video con tre brevi trailer che affrontano altrettanti aspetti dell'esperienza confezionata da Kojima Productions, e che ne caratterizzano il gameplay.



Parliamo delle armi a disposizione del protagonista, Sam Bridges; della gestione del carico durante i frequenti trasporti; e infine della fatica, che influenza l'equilibrio del personaggio che controlliamo in Death Stranding.



Ognuno di questi elementi ha una grande valenza nel corso della campagna e può fare la differenza fra una spedizione di successo e un clamoroso fallimento, magari con tutti gli oggetti perduti in un corso d'acqua.



Death Stranding è stato premiato ai Game Awards 2019 per la migliore direzione e non solo.