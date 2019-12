One Piece, capitolo 967 del manga: ecco quando verrà pubblicato

Il capitolo 966 del manga di One Piece è da pochissimo stato pubblicato in formato cartaceo in Giappone, e i fan dell'opera di Eiichiro Oda già non vedono l'ora di poter leggere il seguito delle avventure di Kozuki Oden, nell'arco narrativo di Wano. Per fortuna possiamo già dirvi la nuova data di lancio del capitolo 967.

Il capitolo 967 del manga di One Piece verrà pubblicato il prossimo 6 gennaio 2020 in Giappone: dovrete quindi attendere il nuovo anno. Fortunatamente, in quei giorni il nuovo appuntamento arriverà anche in forma digitale sul sito di MangaPlus, dove (se vorrete) potrete leggerlo gratuitamente e legalmente, ma solo in lingua inglese. Per quanto riguarda i contenuti del nuovo capitolo (e qui attenzione a spoiler e anticipazioni) è molto probabile che Oda continui a mostrare il viaggio di Kozuki Oden in compagnia di nientemeno che Gol D. Roger, ex Re dei Pirati.

Avete capito bene, il capitolo 966 del manga di One Piece ha visto Kozuki Oden prendere posto nella ciurma di Gol D. Roger; i due proseguiranno il loro viaggio presumibilmente anche nel prossimo capitolo. I fan attendono da anni questi momenti, in cui finalmente capiranno tutto quanto è accaduto in passato al Re dei Pirati.