Giochi dell'anno 2019, ecco quelli del Financial Times

Anche il Financial Times ha pubblicato l'elenco dei suoi giochi dell'anno 2019, stupendo un po' tutti per la raffinatezza delle scelte. In effetti scorrendo l'elenco, presentato in ordine sparso, si nota la quasi totale assenza di tripla A, Death Stranding a parte. Presenti invece moltissimi indie di grande valore, come Telling Lies, Baba Is You e Outer Wilds, solitamente ignorati dalla stampa di settore, molto più concentrata sulla grande industria, quella che produce più click quando se ne parla.



Immancabile Disco Elysium, per molti il vero gioco dell'anno 2019, mentre sorprende la presenza di Untitled Goose Game, gioco simpatico, un piccolo fenomeno negli USA, ma non certo un prodotto sorprendente.



Giochi dell'anno 2019 per il Financial Times:

Telling Lies

Outer Wilds

Baba Is You

Untitled Goose Game

The Outer Worlds

Disco Elysium

Death Stranding