Darksburg, il provato

Un Left 4 Dead in salsa action RGB

Darksburg è pensato per quattro giocatori, come molti altri action RPG in circolazione, ma prende una piega diversa attraverso la possibilità di rianimare i compagni caduti e la divisione in mappe, in stile Left 4 Dead, che devono essere attraversate per intero, giungendo alla salvezza, per ottenere un premio in punti esperienza. Il problema è che il completamento delle missioni è osteggiato da orde di non morti e da mini-boss che ci assalgono senza sosta, costringendoci a misurare con attenzione le poche risorse. D'altronde anche se il gameplay comprende una forma di schivata per tutti e quattro gli eroi disponibili al momento, non permette di evitare danni all'infinito e ci costringe a fare i conti anche con il tempo, vitale visto che gli oggetti consumabili con cui recuperare le forze, a differenza dei nemici, non sono infiniti. Lo sono invece le abilità, scandite dai cooldown e non dal mana, che differenziano quattro personaggi dalle fattezze decisamente diverse, ma tutti accomunati da una forte propensione al combattimento. Anche Sister Abigail, una suora ex mercenaria, non disdegna roteare tra i nemici con un enorme crocifisso, mentre Runolf, guerriero dal cuore buono, è quello che dispone di un'efficace cura ad area.

Varag, invece, è un vecchio ma agilissimo lupo mannaro che si lancia in balzo tra i nemici, mentre Rose, accompagnata dal suo criceto Twig, è quella che si tiene più lontana dal nemico, grazie alla balestra. Uno a testa, quindi, visto che si gioca sempre in quattro e quando mancano giocatori umani ci pensa l'intelligenza artificiale a controllare quelli mancanti. Ma sappiamo già che il roster salirà presto a 6 eroi, tutti parzialmente personalizzabili grazie a talenti che si sbloccano salendo di livello tra una partita e l'altra. Non cambiano invece le abilità disponibili che sono quattro per tutti, inclusa la ultimate ed escluso l'attacco base. Ma questa impostazione non dipende esclusivamente da una questione di risparmio. L'approccio in stile MOBA di Shiro Games, mira senza dubbio alla ricerca del bilanciamento, già efficace nel suo costringere i giocatori a sfruttare ogni minima possibilità per cavarsela in situazioni che risultano già ardue da affrontare alla difficoltà normale. Basta infatti sprecare una mossa finale per rischiare una brutta fine e sprecare consumabili può rivelarsi fatale anche al livello di difficoltà chiamato scoperta e pensato, come suggerisce chiaramente il nome, proprio per dare modo ai giocatori di prendere dimestichezza con una sfida decisamente dura. Tanto che le bende non curano, ma elargiscono salute destinata a calare col tempo, e tanto che le cure reperibili sulla mappa, nella forma di funghi, ripristinano un quantitativo risibile di energia vitale.