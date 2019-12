Card of Darkness, la recensione

Se avete intenzione di perdere un bel po' di tempo in un nuovo gioco di carte e magari siete dei fan di Adventure Time, allora prendete in considerazione questa recensione di Card of Darkness, perché potrebbe essere il gioco che fa per voi. I giochi di carte possono essere estremamente coinvolgenti una volta entrati nelle loro complesse meccaniche ma spesso richiedono di superare l'ostacolo di un primo impatto non propriamente invitante, presentandosi magari austeri come una scacchiera o un tavolo da gioco poco rifinito, con una storia di contorno che può essere un po' dozzinale o poco attraente. Card of Darkness supera agilmente questo problema proponendo una caratterizzazione costruita da Pendleton Ward, ovvero l'autore della celebre serie animata Adventure Time, che con il suo tratto indistinguibile riesce a dare vita a un universo folle ed estremamente allegro anche a partire da elementi semplici come mazzi di carte e una griglia 4x4.





Lo stile di Ward impreziosisce quello che è comunque un gioco solido, che ha molto del puzzle game e qualcosa del gioco di ruolo, utilizzando le carte soprattutto come mezzo per mettere in scena la casualità degli scontri e della costruzione degli elementi di sfida. In sostanza, si tratta di oltrepassare dei livelli composti dalla suddetta griglia 4x4 andando dalla riga più bassa al margine superiore, dove si trova l'uscita. Per farlo è necessario pescare delle carte dai mazzi che si trovano sulle caselle e qui iniziano i guai: ci sono carte con effetti positivi ma soprattutto carte-mostro in grado di danneggiare il giocatore e la cosa più interessante di Card of Darkness è il fatto di doverle affrontare principalmente con quello che possiamo trovare al momento sulla griglia, ovvero continuando a pescare carte e cercando di incastrare una successione ottimale di azioni in modo da liberare la strada verso l'uscita del livello, eliminando tutte le carte dai mazzi presenti nelle caselle che possono costituire un sentiero di passaggio dalla parte bassa alla parte alta dello schermo.