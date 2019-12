2019: un anno complicato tra rinvii e uscite di poco spessore

Non è stato un anno completamente da disprezzare, perché fortunatamente non sono mancati motivi d'interesse, tra cui il lancio di titoli il cui sviluppo si è trascinato praticamente per l'intera generazione, tipo Crackdown 3, Death Stranding, Shenmue 3 e Bloodstained: Ritual of the Night, ma non è stato decisamente un periodo scoppiettante. È stato anche l'anno dell'affermazione definitiva di Nintendo Switch, che sembra fare sempre più storia a sé tra port e giochi first party di Nintendo. Peccato che anche qui i problemi non siano mancati, basti pensare alle polemiche che hanno accompagnato il lancio di Pokémon Spada e Pokémon Scudo. Ma andiamo con ordine.

La chiusura della generazione

Il 2019 ha visto l'accelerazione dell'inevitabile processo di chiusura della generazione PS4 / Xbox One. In generale sono stati presentati davvero pochi giochi per le vecchie console, mentre le uscite hanno iniziato l'inevitabile processo di esaurimento e svuotamento che le renderà storia. Badate bene che non stiamo dicendo che per esse non uscirà più nulla. Anzi, l'inizio del 2020 sarà davvero pieno. Semplicemente siamo nella fase dei fuochi artificiali dopo la festa, con lo spettacolo che si protrarrà per parte dell'anno successivo ma andrà inevitabilmente verso l'esaurimento.



Tra Sony e Microsoft è sicuramente la seconda che ha tutto l'interesse a chiudere l'attuale generazione il più velocemente possibile. Come giochi nel 2019 ha lanciato Crackdown 3, che è stato più il togliersi di torno un peso ormai insostenibile che l'immettere sul mercato un prodotto in cui si credeva davvero, e Gears 5, il coronamento del progetto The Coalition.

Per il resto la casa di Redmond si è concentrata soprattutto sul perfezionamento di Xbox Game Pass, il suo servizio in abbonamento, su Project xCloud, il suo corollario che consentirà la diffusione capillare della piattaforma, e sul presentare nel modo migliore possibile la nuova Xbox, di cui ha mostrato il design spiazzando praticamente tutti. È stato anche l'anno in cui il mercato PC ha assunto un'importanza capitale per il progetto Xbox, tra il lancio di un Game Pass specifico e i successi su Steam di Halo Reach e Age of Empires II Definitive Edition.



Sony d'altro canto è stata molto meno attiva che negli anni passati, nonostante il lancio di Days Gone, che ha venduto più del previsto, e del chiacchieratissimo Death Stranding di Hideo Kojima, sulla quale si è concentrata negli ultimi mesi. La multinazionale giapponese ha disertato fiere e lanciato una rubrica web, lo State of Play, per fare i suoi annunci. In realtà c'è stata anche la presentazione in pompa magna di The Last of Us: Parte II, di cui è stata annunciata la data d'uscita, rinviata però di qualche settimana nel giro di un mese. Anche in casa Sony si è iniziato a parlare con insistenza di PS5, ma come per Xbox bisogna attendere il 2020 per la presentazione completa.



Se per Sony e Microsoft tutto è sospeso e fluttuante, in attesa delle prossime mosse, Nintendo ha premuto sull'acceleratore, con il lancio di Nintendo Switch Lite, versione solo portatile di Switch, e con diversi lanci di rilievo.

I suoi titoli di punta sono stati Luigi's Mansion 3, Fire Emblen: Three Houses (poco considerato, anche dalla stampa, nonostante la grande qualità) e Astral Chain di PlatinumGames. Ottimi anche The Legend of Zelda: Link's Awakening, uno dei remake più convincenti di sempre, Super Mario Maker 2 e altre esclusive minori come Cadence of Hyrule, che hanno tenuto viva l'attenzione sulla console. L'unica vera delusione, non per vendite ma per impatto avuto e qualità complessiva, è stata Pokémon Spada e Scudo, che a conti fatti non è un brutto gioco, ma da cui ci si aspettava decisamente di più. Molti speravano che diventasse uno dei titoli migliori di Nintendo Switch, qualcosa al livello di Super Smash Bros. Ultimate... sarà per il prossimo Pokémon. Una citazione merita anche il miracoloso port Switch di The Witcher 3, che ha convinto davvero tutti, nonostante alcuni ovvi limiti.