God of War, Pacchetto Festività 2019 gratis su PlayStation Store

God of War vi augura Buon Natale con il Pacchetto Festività 2019, che è possibile scaricare gratis dal PlayStation Store fino al 6 gennaio 2020.



"Buone feste! Se vi siete persi questi leggendari contenuti al momento del lancio di God of War, Santa Monica Studio rende disponibili gratuitamente i seguenti oggetti per un tempo limitato", si legge sullo store.



"Una volta scaricati, li troverete nella scheda del menu dedicata all'armatura e alle armi e con essi potrete personalizzare Kratos e Atreus. Se cominciate il gioco da zero, gli oggetti saranno disponibili all'inizio della caccia al cervo."



Set armatura Voto di morte per Kratos e per Atreus

Skin Scudo del Guardiano dell'esilio

Skin Scudo del Brocchiero della fucina

Skin Scudo dell'anima elfica lucente

Skin Scudo oscuro