Giochi in uscita nel 2020 per PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch

Vediamo tutti i giochi in uscita nel 2020 per PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC: il nuovo anno promette grandi cose, con una quantità enorme di titoli e il debutto delle nuove console in autunno.

I giochi in uscita nel 2020 sono tantissimi e promettono di accompagnarci nel miglior modo possibile verso la prossima generazione di console, che farà il proprio debutto con PS5 e Xbox Series X verso novembre. Parliamo dunque di produzioni che in molti casi arrivano nell'ultima parte del ciclo vitale delle attuali piattaforme, e che per questo sono determinate a spremere al massimo l'hardware disponibile, provando magari a mostrarci qualcosa che finora non avevamo ancora visto.



Rientrano senza dubbio in tale categoria titoli come Cyberpunk 2077, Ghost of Tsushima, The Last of Us 2, Halo Infinite e Half-Life: Alyx, quest'ultimo pronto a rilanciare il mercato dei visori per la realtà virtuale grazie a un'avventura dal nome altisonante, che promette soluzioni inedite e un uso mai così consapevole della tecnologia.

Gennaio 2020 L'uscita più rilevante di gennaio 2020 è senza dubbio Dragon Ball Z: Kakarot, il nuovo action RPG sviluppato da CyberConnect2 che si pone l'obiettivo di raccontare l'intera serie di Dragon Ball Z con meccaniche nuove rispetto ai vari tie-in prodotti finora da Bandai Namco.



Nel gioco potremo controllare Goku ma anche altri personaggi, ripercorrendo gli eventi dall'arrivo di Radish fino allo scontro con Majin Bu ed esplorando un ampio open world pieno di possibili attività. Escono a gennaio anche l'attesa remaster Warcraft III: Reforged, l'espansione Iceborn per la versione PC di Monster Hunter: World, l'ultima edizione di Brain Training disegnata per Nintendo Switch e il DLC Re:Mind di Kingdom Hearts III, in questo caso nella sola versione PS4 (su Xbox One arriverà a febbraio).



Interessante anche il debutto di The Walking Dead: Saints & Sinners, un'avventura in realtà virtuale basata sulla celebre serie televisiva.

La lista di tutti i giochi in uscita a gennaio 2020 su PC, Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch: Brain Training - NSW, 3 gennaio

Monster Hunter: World - Iceborne - PC, 9 gennaio

To the Moon - NSW, 16 gennaio

Dragon Ball Z: Kakarot - PC, PS4, XOne, 17 gennaio

Tokyo Mirage Sessions #FE Encore - NSW, 17 gennaio

Moons of Madness - PS4, XOne, 21 gennaio

Kingdom Hearts III Re:Mind - PS4, 23 gennaio

The Walking Dead: Saints & Sinners - PC, 23 gennaio

Pillars of Eternity II: Deadfire - PS4, XOne, 28 gennaio

Warcraft III: Reforged - PC, 29 gennaio

Darwin Project - PC, PS4, XOne, gennaio

Oddworld: Stranger's Wrath HD - NSW, gennaio

Febbraio 2020 A febbraio assisteremo finalmente al debutto di Dreams, l'affascinante progetto di Media Molecule che consente agli utenti di creare qualsiasi tipo di contenuto interattivo per poi condividerlo con la community.



Gli esperimenti effettuati finora hanno rivelato l'enorme potenziale di questo titolo, che sembra offrire strumenti e possibilità decisamente più avanzati rispetto a quanto visto nella serie LittleBigPlanet. Chi desidera qualcosa di più tradizionale, ad ogni modo, potrà mettere le mani su Zombie Army 4: Dead War, nuovo capitolo dello sparatutto di precisione a base zombie di Rebellion, e sulle versioni PS4, Xbox One e Nintendo Switch di Darksiders Genesis, il convincente action RPG che fa da prequel rispetto alla serie creata da Vigil Games e che è già disponibile su PC e Google Stadia.



Arrivano inoltre Street Fighter V: Champion Edition e Marvel's Iron Man VR.

La lista di tutti i giochi in uscita a febbraio 2020 su PC, Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch: Monster Energy Supercross 3 - PC, PS4, XOne, NSW, 4 febbraio

Zombie Army 4: Dead War - PC, PS4, XOne, 4 febbraio

Yakuza 5 - PS4, 11 febbraio

Darksiders Genesis - PS4, XOne, NSW, 14 febbraio

Dreams - PS4, 14 febbraio

Snack World: Esploratori di Dungeon - Gold - NSW, 14 febbraio

Street Fighter V: Champion Edition - PC, PS4, 14 febbraio

Warriors Orochi 4 Ultimate - PC, PS4, XOne, NSW, 14 febbraio

Bayonetta & Vanquish 10th Anniversary Bundle - PS4, XOne, 18 febbraio

Devil May Cry 3: Special Edition - NSW, 20 febbraio

Conan Chop Chop - PC, PS4, XOne, NSW, 25 febbraio

Kingdom Hearts III Re:Mind - XOne, 25 febbraio

Two Point Hospital - PS4, XOne, NSW, 25 febbraio

Marvel's Iron Man VR - PS4, 28 febbraio

One Punch Man: A Hero Nobody Knows - PC, PS4, XOne, 28 febbraio

Romance of the Three Kingdoms XIV - PC, PS4, 28 febbraio

Marzo 2020 Un mese che si preannuncia straordinario: a marzo 2020 vedremo l'arrivo di titoli come Final Fantasy 7 Remake, DOOM Eternal e Half-Life: Alyx. L'atteso remake del jRPG targato Square Enix punta a solleticare la curiosità tanto dei nostalgici quanto dei nuovi utenti, grazie a una straordinaria realizzazione tecnica e a tutta una serie di novità introdotte sul fronte del gameplay, in particolare per quanto concerne i combattimenti.



Ori and the Will of the Wisps ci catapulterà nuovamente nelle splendide atmosfere create da Moon Studios, tra foreste incantate e creature meravigliose, puntualmente minacciate da un male oscuro che avremo il compito di fermare. Un tema se vogliamo simile a quello di Nioh 2, ma in un contesto differente: un Giappone feudale invaso dai demoni, che dovremo sconfiggere nei panni di un samurai metà uomo e metà Oni, attingendo al tradizionale gameplay soulslike che caratterizza il franchise prodotto da Koei Tecmo.



Ci sarà spazio anche per la leggerezza grazie al debutto di Animal Crossing: New Horizons su Nintendo Switch, ma si tratterà solo di una piccola parentesi per lasciare spazio alle sparatorie frenetiche e spettacolari di DOOM Eternal, alle battaglie a base multiplayer di Bleeding Edge, agli scontri in stile Musou di One Piece: Pirate Warriors 4 e all'atteso ritorno della serie Valve in chiave VR con Half-Life: Alyx.

La lista di tutti i giochi in uscita a marzo 2020 su PC, Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch: Final Fantasy VII Remake - PS4, 3 marzo

Ori and the Will of the Wisps - PC, XOne, 11 marzo

My Hero's One Justice 2 - PC, PS4, XOne, NSW, 13 marzo

Nioh 2 - PS4, 13 marzo

MLB The Show 20 - PS4, 17 marzo

Animal Crossing: New Horizons - NSW, 20 marzo

Doom 64 - PC, PS4, XOne, NSW, 20 marzo

DOOM Eternal - PC, PS4, XOne, NSW, 20 marzo

Bleeding Edge - PC, XOne, 24 marzo

One Piece: Pirate Warriors 4 - PC, PS4, XOne, NSW, 27 marzo

Persona 5 Royal - PS4, 31 marzo

Half-Life: Alyx - PC, marzo

Aprile 2020 Un altro mese di grandissima sostanza, aprile 2020 segnerà il debutto di Cyberpunk 2077, il promettente RPG in prima persona sviluppato da CD Projekt RED e ambientato in una megalopoli futuristica, dove i divari sociali sono all'ordine del giorno così come gli innesti cibernetici.



Nei panni di un mercenario, ci troveremo faccia a faccia con la parte peggiore della città, impegnati in missioni sempre più rischiose che potremo portare a termine solo dando fondo a tutte le nostre risorse. Arriva ad aprile anche lo strategico Gears Tactics, che prova a portare il franchise Microsoft in una nuova e affascinante dimensione, ma soprattutto Resident Evil 3.



Il nuovo remake firmato Capcom punta a consegnarci un'esperienza di grande impatto, che reinterpreta il terzo capitolo del celebre survival horror e ci mette al comando di una Jill Valentine tutta nuova, determinata a sopravvivere all'invasione di zombie che ha colpito Raccoon City.

La lista di tutti i giochi in uscita ad aprile 2020 su PC, Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch: Resident Evil 3 - PC, PS4, XOne, 3 aprile

Cyberpunk 2077 - PC, PS4, XOne, 16 aprile

Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 - Road to Boruto - NSW, 24 aprile

Predator: Hunting Grounds - PS4, 24 aprile

Trials of Mana - PC, PS4, NSW, 24 aprile

Gears Tactics - PC, XOne, 28 aprile

Maggio 2020 Maggio 2020 è senza dubbio il mese di The Last of Us 2, il nuovo episodio della straordinaria serie creata da Naughty Dog.



Ambientato alcuni anni dopo gli eventi del capitolo originale, il gioco ci metterà nei panni di una Ellie adulta, resa dura e spietata dagli eventi, in una feroce storia di vendetta che vedrà il coinvolgimento di nuove, inquietanti fazioni sullo sfondo del mondo post-apocalittico infestato dai mutanti che ben conosciamo. Sempre a maggio arrivano tuttavia anche New World, l'interessante MMORPG prodotto da Amazon, e Marvel's Avengers, l'atteso tie-in targato Square Enix che proverà a fornire un'interpretazione convincente del celebre gruppo di supereroi all'interno di un contesto action con sfaccettature cooperative e una struttura destinata ad arricchirsi con il passare del tempo.

La lista di tutti i giochi in uscita a maggio 2020 su PC, Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch: Marvel's Avengers - PC, PS4, XOne, 15 maggio

Wasteland 3 - PC, PS4, XOne, 19 maggio

Maneater - PC, 22 maggio

The Last of Us: Parte II - PS4, 29 maggio

Fast & Furious: Crossroads - PC, PS4, XOne, maggio

New World - PC, maggio

Secondo trimestre 2020 Passando ai titoli in uscita nel secondo trimestre dell'anno ma senza ancora una data di lancio ben precisa, vale senz'altro la pena spendere qualche parola su Dying Light 2, secondo episodio della serie Techland basato su di una storia di Chris Avellone.



Un passo in avanti molto importante sul fronte della narrazione, che andrà ad arricchire in maniera sostanziale il mondo di gioco e i suoi personaggi, introducendo situazioni controverse e l'inevitabile critica della natura umana mentre lottiamo per la sopravvivenza guardandoci le spalle non solo dai morti ma anche dai vivi.

La lista di tutti i giochi in uscita nel secondo trimestre 2020 su PC, Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch: Dying Light 2 - PC, PS4, XOne, Q2

Genshin Impact - PC, Q2

Grounded - PC, XOne, Q2

Insurgency: Sandstorm - PS4, XOne, Q2

Minecraft: Dungeons - PC, PS4, XOne, NSW, Q2

Sports Story - NSW, Q2

The Good Life - PC, PS4, XOne, Q2

Terzo trimestre 2020 Un periodo davvero interessante, quello che ci porterà dal terzo al quarto trimestre dell'anno 2020. In estate vedremo infatti il debutto di titoli particolarmente attesi, su tutti la versione PC di Death Stranding, l'eccezionale avventura diretta da Hideo Kojima che ha fatto incetta di riconoscimenti su PlayStation 4, e Ghost of Tsushima.



Ultima, grande esclusiva Sony prima del passaggio alla next-gen, il gioco di Sucker Punch ci porterà a visitare l'isola di Tsushima durante l'invasione mongola, mettendoci al comando di un samurai che soccombe sotto i colpi del nemico solo per tornare nelle vesti di "fantasma", determinato a liberare la sua terra dai soldati nemici a qualsiasi costo.

La lista di tutti i giochi in uscita nel terzo trimestre 2020 su PC, Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch: Iron Harvest - PC, 1 settembre

Death Stranding - PC, Q3

Final Fantasy: Crystal Chronicles Remastered Edition - PS4, NSW, Q3

Ghost of Tsushima - PS4, Q3

Tell Me Why - PC, XOne, Q3

Quarto trimestre 2020 Per quanto riguarda invece il quarto trimestre 2020, tutti gli occhi sono puntati su PlayStation 5 e Xbox Series X, le due nuove console che arriveranno nei negozi probabilmente a novembre e saranno accompagnate da una line-up di lancio al momento ancora avvolta dal mistero, ma che potrà senz'altro contare su due titoli già annunciati: Godfall, il nuovo loot shooter prodotto da Gearbox Software, e soprattutto Halo Infinite, che promette di portare la serie di 343 Industries verso livelli qualitativi inediti con una nuova, coinvolgente avventura. Sempre restando in casa Microsoft, non è chiaro se Senua's Saga: Hellblade II farà il proprio debutto in concomitanza con la nuova Xbox, ma sarebbe davvero fantastico se Ninja Theory riuscisse a farcela: il primo capitolo della serie ha sorpreso tutti per la qualità artistica e i temi affrontati, e non c'è dubbio che il sequel proverà a fare ancora meglio, anche grazie all'uso delle tecnologie di nuova generazione.

La lista di tutti i giochi in uscita nel quarto trimestre 2020 su PC, Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch: Axiom Verge 2 - PC, PS4, XOne, NSW, Q4

Godfall - PC, PS5, Q4

Halo Infinite - PC, XOne, XSX, Q4

Impostor Factory - PC, Q4

Senua's Saga: Hellblade II - PC, XSX, Q4

Gli altri giochi in uscita nel 2020 Qui arriva l'elenco più lungo, che include inevitabilmente qualche previsione tutt'altro che ufficiale.



Se infatti sappiamo che giochi come Babylon's Fall, Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, No More Heroes 3, Watch Dogs: Legion e Tom Clancy's Rainbow Six Quarantine arriveranno nel corso del 2020, ci sono anche diversi titoli che un periodo di uscita ancora non ce l'hanno e che possiamo solo presumere di vedere entro i prossimi dodici mesi. Parliamo ovviamente di prodotti come Bayonetta 3, di cui non si è ancora visto nulla ma che sappiamo essere in lavorazione ormai da diverso tempo; oppure Elden Ring, il nuovo progetto di From Software realizzato in collaborazione con George R.R. Martin; o ancora i vari titoli Blizzard annunciati di recente, nella fattispecie Diablo IV e Overwatch 2: usciranno nel 2020 o bisognerà attendere di più? Lo scopriremo nei prossimi mesi e proveremo ad aggiornare l'articolo, pregandovi fin da ora di segnalarci eventuali date sballate e/o mancanze clamorose.