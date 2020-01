One Piece: il capitolo 968 del manga è ora disponibile in Giappone

Il lungo, corposo e dettagliato flashback dedicato all'Arco Narrativo di Wano di One Piece sta ufficialmente per concludersi. Nel momento in cui scriviamo, il capitolo 968 del manga è disponibile in Giappone, in formato cartaceo, e noi siamo pronti per condividere con voi i suoi primi dettagli.

Da qui iniziano spoiler e indiscrezioni su titolo e contenuti del nuovo appuntamento, dunque procedete con cautela o fuggite a gambe levate. Il titolo del capitolo 968 del manga di One Piece, il cui appuntamento arriva dunque come previsto questa settimana, è "Il ritorno di Oden". Il legittimo erede al trono Kozuki Oden torna dunque a Wano, dopo un'assenza lunga diversi anni, in cui è stato in giro per il mondo in compagnia di Barbabianca (prima) e di Gol D. Roger (poi). Chiaramente ritroverà il suo paese molto cambiato rispetto a come lo ricordava.

Molto presto il capitolo 968 del manga di One Piece verrà reso disponibile in formato digitale anche sul sito MangaPlus, dove potrete leggerlo gratuitamente e legalmente, ma solo in inglese. L'arco narrativo di Wano a detta di Eiichiro Oda sarà fondamentale in vista del finale dell'intera opera.