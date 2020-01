Darksiders, accordo con First 4 Figures per i collezionabili: ecco il teaser

Darksiders vedrà l'arrivo di una serie di collezionabili, principalmente statue, grazie a un accordo stretto con First 4 Figures e rivelato dal teaser che vedete qui sopra.



THQ Nordic ha annunciato l'inizio del sodalizio con il celebre produttore di statue in concomitanza con il decimo anniversario di Darksiders e a poco tempo dal lancio dell'ultimo episodio della serie, Darksiders Genesis.



L'obiettivo del publisher è quello di portare sul mercato i migliori collezionabili di Darksiders che si siano mai visti, e non c'è dubbio che l'esperienza e il talento di First 4 Figures possano dare un sostanziale contributo per raggiungerlo.



Molto probabilmente i primi due personaggi che verranno riprodotti sotto forma di statue saranno Guerra e Morte, protagonisti dei due capitoli iniziali del franchise.