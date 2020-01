Fortnite: Ninja e Nitebeam nel negozio del 18 gennaio 2020

Il nuovo negozio di Fortnite Capitolo 2 è arrivato, e arriva dunque il momento di dare un'occhiata più da vicino a tutti i contenuti proposti da Epic Games nella giornata di oggi, sabato 18 gennaio 2020. Pronti per le novità?

Cominciamo col rassicurarvi: la Skin di Ninja è ancora presente nel negozio di Fortnite Capitolo 2, ma probabilmente vi resterà solo per oggi. Torna disponibile anche il costume Nitebeam, con i suoi stili selezionabili. Ora, il prezzo proposto per Ninja da Epic Games è pari a 1500 V-buck, circa 15 euro al cambio; lo stesso vale anche per Nitebeam. I balletti in evidenza oggi sono Fandanza, Infini-Dab e il nuovissimo Vieni qua.

Qui di seguito vi riportiamo tutti i contenuti del negozio di Fortnite di oggi, sabato 18 gennaio 2020. Intanto vi ricordiamo che le sfide Rippley VS Slime sono già disponibili per il completamento.

Giada Rossa (Costume) - 800 V-buck

Nitebeam (Costume) - 1500 V-buck

Ninja (Costume) - 1500 V-buck

Specialista Survivalista (Costume) - 1200 V-buck

Incursore Abissale (Costume) - 1200 V-buck

Germoglio di sole (Dorso decorativo) - 200 V-buck

Fandanza (Emote) - 500 V-buck

Infini-Dab (Emote) - 500 V-buck

Vieni qua (Emote) - 200 V-buck