Nioh 2 non verrà rinviato: lo sviluppo è quasi completo, nuove immagini del gioco

Nioh 2 non verrà rinviato: ci ha tenuto a precisarlo il producer del gioco, Fumihiko Yasuda, assicurando che lo sviluppo è quasi completo e pubblicando contestualmente alcune nuove immagini.



In un periodo in cui sembra che tutte le maggiori uscite stiano accusando dei ritardi, le parole di Yasuda sono senz'altro di conforto per i numerosi fan in attesa del debutto di Nioh 2, fissato per il 13 marzo su PS4.



Team Ninja e Koei Tecmo, come detto, hanno pubblicato alcuni scatti inediti del gioco che mostrano un nuovo personaggio, Magoichi Saika: si tratta del capo del clan Saika, ma nasconde un segreto che lo ricollega al primo Nioh.



Alcune delle immagini mostrano il protagonista di Nioh 2 alle prese con Magoichi, che viene in questo caso protetto da Yatagarasu, la divinità guardiana del suo clan. Vengono inoltre introdotti due Yokai, il ragno gigante Gyuuki e il monaco-ratto Tesso.