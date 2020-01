Pokémon GO: Wurmple Shiny disponibile

Pokémon GO è un titolo mobile che ha bisogno di aggiornamenti costanti, per mantenere desta l'attenzione dei suoi milioni di giocatori. Ecco dunque che gli sviluppatori di Niantic Labs hanno deciso di introdurre anche Wurmple Shiny oltre a tutti gli altri già presenti.

La versione cromatica di Wurmple è quindi, nel momento in cui scriviamo, disponibile su Pokémon GO. Questo significa che tecnicamente ci sono cinque nuovi shiny da trovare e registrare nel PokéDex, dato che Wurmple possiede ben due diverse linee evolutive, che fanno capo rispettivamente in Beautifly e Dustox. Trovare tutti questi Pokémon cromatici non sarà di certo facile, dato che né il loro shiny rate né il loro spawn sono stati aumentati.

Nell'immagine qui di seguito riportata, realizzata come sempre dai bravi ragazzi di Pokémon GO Raid Italia, trovate tutte le evoluzioni di Wurmple shiny, così da avere un'idea. Ricordiamo che fino a febbraio 2020 i Raid Leggendari di Livello Cinque del titolo offriranno una sfida contro il potente Heatran, e che domani si terrà il Pokémon GO Community Day di gennaio 2020 dedicato a Piplup.