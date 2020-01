Pokémon GO Community Day di Piplup: svelata la mossa esclusiva di Empoleon

Il primo Pokémon GO Community Day del nuovo anno è praticamente dietro l'angolo, e alcuni dettagli sono stati svelati in anticipo da Niantic Labs: mancava semplicemente la mossa esclusiva di Piplup, ottenibile solo durante l'evento. Adesso conosciamo anche quest'ultima.

Tutti i Piplup evoluti in Empoleon durante il Community Day di Pokémon GO di gennaio 2020 apprenderanno automaticamente la mossa caricata Idrocannone, una delle più potenti di tipo acqua; volendo questo accadrà anche per gli esemplari di Piplup non catturati necessariamente durante l'evento, ma già in possesso dallo scorso anno. Il nostro consiglio è dunque quello di attendere domenica prossima prima di far evolvere i vostri Pokémon.

Il Pokémon GO Community Day dedicato a Piplup si terrà questa domenica, 19 gennaio 2020. Con Piplup si chiudono anche ufficialmente i Community Day dedicati agli starter della Quarta Generazione di Sinnoh: di conseguenza il prossimo interessato dovrebbe essere Snivy, della Quinta Generazione di Unima (marzo 2020).