Twitch: Pokimane ringrazia Ninja per aver abbandonato la piattaforma ed essere passato a Mixer

La streamer Imane 'Pokimane' Anys ha ringraziato Ninja per il suo noto passaggio da Twitch a Mixer e per aver ispirato in questo modo altri a prendere decisioni simili, avendo sostanzialmente aperto una nuova era nel mondo dello streaming e per i creatori di contenuti.



In netta contrapposizione con Dr Disrespect, a quanto pare, il quale non manca mai di punzecchiare gli streamer che hanno lasciato Twitch, Pokimane ha evidenziato come la decisione di Ninja abbia aperto nuove possibilità per gli streamer e i creatori di contenuti.



Con quattro milioni di spettatori su Twitch, Pokimane resta al momento legata alla piattaforma in questione, ma si rende conto dell'importanza e dei risvolti positivi che la mossa di Ninja ha avuto su tutti. "Tutto quello che posso dire è che dio benedica Ninja per averlo fatto per primo", ha affermato la streamer, spiegando che con la sua mossa si è aperta una nuova era per gli streamer, che sono diventati molto più importanti e valutati dai gestori delle piattaforme in streaming.



"Dopo che Ninja ha fatto quella mossa, ora tutte le piattaforme investono denaro sugli streamer", ha fatto notare Pokimane. È come se il passaggio di Ninja e Shroud a Mixer, così come DisguisedToast a Facebook Gaming e CouRage a YouTube avessero fatto emergere delle valutazioni più chiare sul lavoro degli streamer, che ora viene tenuto in grande considerazione e valutato dal punto di vista monetario dalle piattaforme di streaming stesse.