The Last of Us 2, dettagli su Ellie per i cosplayer da Naughty Dog

The Last of Us 2 ci metterà nei panni di una Ellie adulta, diversa rispetto a quella vista nel primo episodio della serie, e così Naughty Dog ha realizzato una "scheda tecnica" del personaggio per i cosplayer.



"In The Last of Us: Parte II, la storia di Ellie continua circa cinque anni dopo gli eventi del primo episodio", recita il testo che accompagna un render del personaggio.



"Ora ha 19 anni e ha trovato una propria stabilità nella comunità di Jackson, nel Wyoming. Nonostante il periodo di relativa quiete, è ancora una ragazza scaltra ed esperta, sopravvissuta alla pandemia che ha devastato il mondo."



"È un un tipo pratico, ma il suo spirito ribelle viene evidenziato dalle sneaker consumate, dai jeans, dalla camicia indossata sopra la maglietta e dallo zaino."





Looking to cosplay as Ellie at an upcoming con? Check out our in-depth cosplay guide, featuring high-res renders and character details from The Last of Us Part II! Download it here: https://t.co/WzFxJTzqUd pic.twitter.com/hlxLVTQkNK — Naughty Dog (@Naughty_Dog) January 15, 2020