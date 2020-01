Ninja lodato da Pokimane: "Ha abbandonato Twitch, Dio lo benedica"

Il 2019 verrà ricordato come l'inizio dell'era della grande migrazione degli streamer e dei creatori di contenuti, che hanno abbandonato in numero elevato Twitch. Tutto ha avuto inizio con Ninja, dettaglio ricordato in modo positivo in un recente stream della graziosa e attenta Pokimane.

Imane 'Pokimane' Anys ha lodato Tyler Ninja Blevins in uno dei suoi recenti stream: la creatrice di contenuti ha ringraziato il volto mondano di Fortnite Capitolo 2, per aver dato inizio ad una nuova era nel settore. Una volta andato via Ninja da Twitch, molte altre piattaforme sembrano aver offerto contratti interessanti ai principali esponenti del settore dello streaming online: "Sono amica di molte persone che hanno fatto il salto, o hanno considerato di farlo. Tutto ciò che posso dire è: Dio benedica Ninja per essere stato il primo ad abbandonare Twitch".

"Ora che NInja ha fatto il grande passo, tutte le altre piattaforme investono sugli streamer" ha sottolineato Pokimane. Parliamo di investimenti anche nell'ordine del milione di dollari l'anno. Il settore deve dunque ringraziare Ninja, e la sua mossa coraggiosa: abbandonare Twitch per Mixer deve aver rappresentato almeno in parte un bel salto nel buio.