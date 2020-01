Prince of Persia: Dark Babylon, dettagli sul nuovo episodio da un leak

Prince of Persia: Dark Babylon sarà il nome del nuovo episodio della serie Ubisoft, stando a un leak che rivela i primi dettagli sul gioco ma che va ovviamente preso con le pinze.



L'autore del post su Reddit, pubblicato alcuni giorni fa come quello su Prince of Persia e Splinter Cell che abbiamo appena riportato, riferisce di essere stato contattato da un dipendente Ubisoft che gli avrebbe fornito delle informazioni sul primo dei due titoli per poi cancellare il proprio profilo.



Secondo questa fonte il gioco si chiamerà appunto Prince of Persia: Dark Babylon e sarà ambientato dopo gli eventi di Prince of Persia: I Due Troni, in una versione alternativa e distopica di Babilonia che potremo esplorare in larga parte.



Il gameplay sarà simile a quello della trilogia originale, ma con qualche differenza. Nei panni di un Principe più attempato rispetto a quello che ricordiamo, dovremo affrontare un gemello malvagio proveniente da una timeline alternativa.



Nel gioco si potrà personalizzare l'armatura del protagonista e le sue abilità in maniera simile a God of War, gioco a cui sembra che gli sviluppatori si siano molto ispirati.



Come già riportato, l'annuncio del nuovo Prince of Persia dovrebbe avvenire nel corso dell'evento di presentazione di PS5, a febbraio, con un'uscita fissata all'inizio del 2021.