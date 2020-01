Prince of Persia e Splinter Cell in uscita su PS5 e Xbox Series X?

Prince of Persia e Splinter Cell faranno il proprio ritorno su PS5 e Xbox Series X, stando a un possibile leak spuntato su Reddit alcuni giorni fa e passato decisamente in sordina.



Stando a queste informazioni, che vanno ovviamente prese con le pinze, Ubisoft avrebbe organizzato un meeting interno negli studi di Belgrado in cui sono stati mostrati dei brevi trailer dei nuovi capitoli di Prince of Persia e Splinter Cell.



Entrambi i giochi sarebbero dotati di una struttura lineare (dunque non open world) e presentati come dei soft-reboot. Nel caso di Prince of Persia, il nuovo episodio riprenderebbe gli eventi della storia dopo I Due Troni.



Per quanto riguarda invece Splinter Cell, il presunto leak parla di un vero e proprio seguito di Blacklist, con caratteristiche simili a quelle riportate tempo fa in alcuni rumor.



Sempre stando a queste voci, Ubisoft presenterà i nuovi Splinter Cell, Prince of Persia e Assassin's Creed durante l'evento che si vocifera Sony terrà a febbraio per il reveal di PlayStation 5.



Non è tuttavia ancora il caso di entusiasmarsi: il noto insider Daniel Ahmad ha bollato il leak su Twitter come fake, senza tanti giri di parole. Chi avrà ragione?