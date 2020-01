Assassin's Creed Ragnarok non è il titolo del prossimo Assassin's Creed

Assassin's Creed Ragnarok potrebbe non essere il titolo del nuovo Assassin's Creed, almeno stando a quanto riportato dall'analista Daniel Ahmad, meglio conosciuto come ZhugeEx. Secondo lui molti alcuni rumor sul gioco sono corretti, come i combattimenti migliorati, ma in generale sono poco precisi, come quello riguardante il titolo, che non dovrebbe essere Ragnarok come creduto finora. La sostanza è che Ragnarok potrebbe essere stata semplicemente un'invenzione di qualcuno su internet presa per buona da tutti gli altri. Non sarebbe la prima volta che capita.



Del resto Jason Schreier di Kotaku non riportò il titolo definitivo ma solo quello di lavorazione, ossia Kingdom. Ragnarok fu assunto in un rumor successivo, mai confermato. L'unica certezza pare essere l'ambientazione nordica, che è possibile dare quasi per certa. Difficile dire se il gioco sarà svelato a febbraio, in occasione del vociferato evento di presentazione di PS5.